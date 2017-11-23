Кейлор Навас вернулся в общую группу «Реала»

Голкипер Кейлор Навас восстановился после травмы и вернулся в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба «Реала». 23 ноября мадридцы провели тренировку, участие в которой без ограничений принял и Навас. А вот полузащитник Марко Асенсио работал в тренажёрном зале.

Кейлор Навас получил повреждение 19 октября в ходе тренировки «Реала» и с тех пор на поле не выходил. Ожидается, что костариканец сможет помочь «Реалу» в матче 13-го тура Ла Лиги с «Малагой». Встреча состоится в Мадриде 25 ноября.

В текущем сезоне Кейлор Навас принял участие в 6 матчах чемпионата Испании и пропустил 5 голов.

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