Петреску, Муслин и Билич – кандидаты на работу со сборной Узбекистана

Работавшие в России Дан Петреску, Славолюб Муслин и Славен Билич входят в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Узбекистана, с которыми ведутся переговоры. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Узбекистана.

Также рассматривается кандидатура Миодрага Радуловича, известного в России по работе с московским «Динамо». В шорт-лист также входит итальянец Анджело Алессио, который работал в качестве помощника тренера сборной Италии, а также с клубами «Наполи», «Ювентус» и «Челси».

Следующие возможные варианты — немец Бернд Шторк, хорват Бранко Иванкович, итальянец Вальтер Маццарри и голландец Берт ван Марвейк.