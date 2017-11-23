М'Вила: «Рубин» должен постараться выиграть у ЦСКА в том числе ради Наваса

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РФПЛ с ЦСКА 26 ноября в Казани.

«ЦСКА, конечно, будет немного уставшим в эмоциональном и физическом плане. Но в то же время мы все знаем, что ЦСКА уже привык играть по два-три матча в неделю. Для них это не ново, они очень быстро восстановятся и будут готовы к матчу с «Рубином» на 100%. Нам нужно готовиться и думать о своей игре и не думать о том, как готовится соперник», — сказал хавбек.

Также М'Вила высказался по поводу возвращения в стан команды защитника Сесара Наваса, который прибыл в Казань. Ранее стало известно, что ушёл из жизни отец Наваса.

«Сесар — важная фигура для нашей команды. Наравне с Рыжиковым, Караденизом, Кузьминым и другими он является одним из лидеров. Как на поле, так и в раздевалке. Можно сказать, это наш большой брат. Конечно, мы все очень рады его возвращению, это должно помочь нам как в предстоящем матче, так и в оставшихся добиться результата. Мы должны постараться выиграть в том числе ради него», — цитирует М'Вила пресс-служба «Рубина».

Билеты на матчи «Рубин» — ЦСКА можно приобрести на «Чемпионате».