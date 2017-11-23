Полузащитник «Халла» получил травму и выбыл из строя до конца сезона

Главный тренер «Халл Сити» российский специалист Леонид Слуцкий сообщил, что полузащитник команды Джеймс Уэйр из-за травмы колена выбыл из строя на длительный срок. 22-летний футболист получил повреждение в матче за молодёжную команду.

«Неприятная ситуация и для Джеймса, и для нас. Вчера ему сделали операцию. Он, вероятно, пропустит шесть месяцев. Нам очень его жаль», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Халл Сити».

Уэйр принял участие в трёх матчах за «Халл» в текущем сезоне Чемпионшипа. После 18 туров подопечные Леонида Слуцкого находятся на 20-й строчке в турнирной таблице.