СМИ: ближайший матч «Халла» может стать определяющим в вопросе будущего Слуцкого

Газета Hull Daily Mail подготовила материал о главном тренере «Халл Сити» Леониде Слуцком, под руководством которого команда занимает 20-е место в Чемпионшипе после 18 матчей. Издание отмечает, что ближайший домашний матч с «Бристоль Сити» очень важен для Слуцкого в плане сохранения работы. Игра 19-го тура запланирована на 25 ноября и начнётся в 18:00 мск.

В материале отмечается, что позиции Слуцкого в «Халле» по-прежнему нестабильны. Руководство клуба якобы всё больше разочаровывается в российском тренере из-за отсутствия прогресса и даже опасается вылета команды из Чемпионшипа, хотя изначально рассчитывало на выход в АПЛ.

Отмечается, что в «Халле» уже начали задумываться о возможном преемнике Слуцкого. На данный момент фигурируют две кандидатуры — англичанин Найджел Эдкинс и шотландец Пол Ламберт.

Отношение руководства «Халла» к Слуцкому изменилось после трёх поражений команды подряд: от «Ноттингема», «Мидлсбро» и «Шеффилд Юнайтед». Последовавшие ничейные результаты с «Ипсвичем» и «Миллуоллом» не позволили команде подняться на более высокие места, тогда как руководство «Халла» ждёт стабильного подъёма по турнирной таблице.

Предполагается, что игра с «Бристолем», занимающим пятое место, может стать определяющей в вопросе будущего Слуцкого.

Следить за ходом матча «Халл Сити» — «Бристоль Сити» можно будет на «Чемпионате».