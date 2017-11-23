Д'Амико: по поводу будущего Кришито связывался с «Наполи» и не только

Андреа Д'Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, сообщил, что связывался с несколькими клубами относительно будущего футболиста, чей контракт с питерской командой истекает по окончании нынешнего сезона.

«На данный момент нет ничего конкретного. Я напрямую связывался с «Наполи» и не только. Доменико готов присоединиться к любому проекту, при условии что он является солидным. Он обладает большим опытом, а его контракт с «Зенитом» приближается к концу.

Его возможный переход в «Наполи»? Каждый день общаюсь со спортивным директором «Наполи» и не только с ним. На данный момент не могу делать никаких прогнозов относительно перехода Кришито в неаполитанскую команду», — цитирует Д'Амико CalcioNapoli24.