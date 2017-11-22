В Италии высоко оценили вероятность ухода Кришито из «Зенита»

Защитник Доменико Кришито не может договориться с «Зенитом» о продлении контракта, истекающего в конце текущего сезона, сообщает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, вероятность ухода футболиста из петербургского клуба велика. Не исключено, что итальянец вернётся в родную Серию А уже ближайшей зимой. Именно чемпионат Италии — приоритетный вариант Доменико.



В текущем сезоне РФПЛ Кришито провёл 17 матчей, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

Кришито: мечтаю о возвращении в сборную Италии