Дубль Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Копенгагеном» в Лиге Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» принимал «Копенгаген». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «железнодорожников» дубль оформил перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, а за датскую команду гол забил словенец Беньямин Вербич.

«Локомотив» набрал восемь очков и вышел на первое место в турнирной таблице своей группы, однако у «Шерифа» (6 очков) матч в запасе. Молдавская команда станет лидером группы в случае сегодняшней победы над «Фаставом».

Турнирное положение в группе F: 1. «Локомотив» — 8 очков (5 матчей); 2. «Копенгаген» — 6 (5); 3. «Шериф» — 6 (4); 4. «Фастав» — 2 (4).