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«Эстерсунд» обыграл «Зарю» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Футбол

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Эстерсунд» принимал луганскую «Зарю». Встреча проходила на стадионе «Йемткрафт Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей отличился Саман Годдос, ещё один мяч провёл в собственные ворота полузащитник «Зари» Дмитрий Гречишкин. Эта победа позволила шведской команде обеспечить себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

В ещё одном матче группы J, который проходил параллельно, «Атлетик» на своём поле обыграл «Герту» со счётом 3:2. Дубль в этой встрече оформил форвард хозяев Ариц Адурис, который дважды реализовал пенальти.

Турнирное положение в группе J после 5 туров: 1. «Эстерсунд» — 10 очков; 2. «Атлетик» — 8; 3. «Заря» — 6; 4. «Герта» — 4.

Лига Европы. Группа J. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Эстерсунд
Эстерсунд, Швеция
2 : 0
Заря
Луганск, Украина
1:0 – Гречишкин – 40 (автогол), 2:0 – Годдос – 78
Лига Европы. Группа J. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
3 : 2
Герта
Берлин, Германия
0:1 – Леки – 26, 1:1 – Адурис – 35 (пен), 1:2 – Зельке – 36, 2:2 – Адурис – 66 (пен), 3:2 – Уильямс – 82
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