«Эстерсунд» обыграл «Зарю» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Эстерсунд» принимал луганскую «Зарю». Встреча проходила на стадионе «Йемткрафт Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей отличился Саман Годдос, ещё один мяч провёл в собственные ворота полузащитник «Зари» Дмитрий Гречишкин. Эта победа позволила шведской команде обеспечить себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

В ещё одном матче группы J, который проходил параллельно, «Атлетик» на своём поле обыграл «Герту» со счётом 3:2. Дубль в этой встрече оформил форвард хозяев Ариц Адурис, который дважды реализовал пенальти.

Турнирное положение в группе J после 5 туров: 1. «Эстерсунд» — 10 очков; 2. «Атлетик» — 8; 3. «Заря» — 6; 4. «Герта» — 4.