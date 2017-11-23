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Лондонский «Арсенал» проиграл «Кёльну», БАТЭ и «Црвена Звезда» голов не забили

Футбол

Немецкий «Кёльн» одержал победу над английским «Арсеналом» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий хозяев Серу Гирасси, реализовавший пенальти на 62-й минуте.

В параллельном поединке встречались белорусский БАТЭ и сербская «Црвена Звезда». Зрители, пришедшие на «Борисов-Арену», не увидели ни одного гола.

Турнирное положение в группе H после 5-го тура: 1. «Арсенал» — 10 очков; 2. «Црвена Звезда» — 6; 3. «Кёльн» — 6; 4. БАТЭ — 5.

Лига Европы. Группа H. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Кёльн
Кёльн, Германия
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 – Гирасси – 62 (пен)
Лига Европы. Группа H. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
0 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
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