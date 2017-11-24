Вратарь «Копенгагена»: поражение от «Локо» — очень плохой для нас результат

Голкипер «Копенгагена» Робин Олсен прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Это очень плохой для «Копенгагена» результат. Получилась сложная игра и, как итог, неудовлетворительный для нас результат. Что касается Фарфана, то он является отличным форвардом. Сегодня он провёл очень хороший матч. Два гола в наши ворота были забиты с короткой дистанции, мы позволили сопернику это сделать», — передаёт слова Олсена корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».