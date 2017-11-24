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Михалик провёл 100-й матч в составе «Локомотива»

Футбол

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик провёл 100-й матч за «железнодорожников», сообщает официальный сайт московского клуба.

Юбилейной стала для 34-летнего Михалика домашняя игра против датского «Копенгагена» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Михалик дебютировал за «Локомотив» 28 июля 2013 года в матче с ЦСКА. За четыре сезона в составе «железнодорожников» украинский защитник выиграл два Кубка России и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

Напомним, что в прошедшем матче «Локомотив» одержал победу над «Копенгагеном» со счётом 2:1.

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