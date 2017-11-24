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«Шериф» обыграл «Фастав» и возглавил таблицу группы «Локомотива» в Лиге Европы

Футбол

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы молдавский «Шериф» на своём поле со счётом 1:0 обыграл чешский «Фастав». Единственный гол на 11-й минуте забил Жайро да Силва.

«Шериф» возглавил таблицу группы F и за тур до окончания группового этапа опережает на одно очко «Локомотив» и три «Копенгаген».

В заключительном туре «Шериф» 7 декабря сыграет в гостях с «Копенгагеном», а «Локомотив» встретится на выезде с «Фаставом».

Турнирное положение в группе F: 1. «Шериф» — 9 очков; 2. «Локомотив» — 8; 3. «Копенгаген» — 6; 4. «Фастав» — 2.

Лига Европы. Группа F. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1 : 0
Фастав
Злин, Чехия
1:0 – да Силва – 11

В группе A чешская «Славия» в гостях обыграла израильский «Маккаби» Т-А со счётом 2:0 и обошла «Астану» в таблице.

Турнирное положение в группе A: 1. «Вильярреал» — 11 очков; 2. «Славия» П — 8; 3. «Астана» — 7; 4. «Маккаби» Т-А — 1.

Лига Европы. Группа A. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0 : 2
Славия П
Прага, Чехия
0:1 – Гушбауэр – 45+1, 0:2 – Гушбауэр – 54
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