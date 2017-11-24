«Шериф» обыграл «Фастав» и возглавил таблицу группы «Локомотива» в Лиге Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы молдавский «Шериф» на своём поле со счётом 1:0 обыграл чешский «Фастав». Единственный гол на 11-й минуте забил Жайро да Силва.

«Шериф» возглавил таблицу группы F и за тур до окончания группового этапа опережает на одно очко «Локомотив» и три «Копенгаген».

В заключительном туре «Шериф» 7 декабря сыграет в гостях с «Копенгагеном», а «Локомотив» встретится на выезде с «Фаставом».

Турнирное положение в группе F: 1. «Шериф» — 9 очков; 2. «Локомотив» — 8; 3. «Копенгаген» — 6; 4. «Фастав» — 2.

В группе A чешская «Славия» в гостях обыграла израильский «Маккаби» Т-А со счётом 2:0 и обошла «Астану» в таблице.

Турнирное положение в группе A: 1. «Вильярреал» — 11 очков; 2. «Славия» П — 8; 3. «Астана» — 7; 4. «Маккаби» Т-А — 1.