Россия приблизилась к Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам этой еврокубковой недели Россия выступила лучше Португалии и Франции, которые соседствуют с ней в рейтинге УЕФА.



Россия: ЦСКА обыграл «Бенфику» (2:0), «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1), «Локомотив» выиграл у «Копенгагена» (2:1), а «Зенит» одолел «Вардар» (2:1). Это принесло в копилку России 1,400 балла.



Португалия: «Бенфика» проиграла ЦСКА (0:2), «Спортинг» переиграл «Олимпиакос» (3:1), «Порту» сыграл вничью с «Бешикташем» (1:1), «Витория Гимарайнш» крупно проиграл «Ред Булл Зальцбург» (0:3), а «Брага» одолела «Хоффенхайм» (3:1). Клубы принесли своей ассоциации 0,833 балла.



Франция: «ПСЖ» разгромил «Селтик» (7:1), «Монако» крупно проиграл «РБ Лейпциг» (1:4), «Марсель» сыграл вничью с «Коньяпором» (1:1), «Ницца» выиграла у «Зюльте-Варегема» (3:1), а «Лион» крупно обыграл «Аполлон» (4:0). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 1,167 балла больше.



Рейтинг ассоциаций УЕФА

1. Испания — 97,141

2. Англия — 70,176

3. Италия — 68,749

4. Германия — 66,998

5. Франция — 52,248

6. Россия — 49,382

7. Португалия — 44,082

8. Украина — 38,333

«Спартак» в голове. Манчини побеждает без Кокорина «Зенит» выиграл у «Вардара» без Александра Кокорина и некоторых других игроков основы. Петербуржцы сохранили лидерство в группе.