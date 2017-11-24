Россия приблизилась к Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам этой еврокубковой недели Россия выступила лучше Португалии и Франции, которые соседствуют с ней в рейтинге УЕФА.
Россия: ЦСКА обыграл «Бенфику» (2:0), «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1), «Локомотив» выиграл у «Копенгагена» (2:1), а «Зенит» одолел «Вардар» (2:1). Это принесло в копилку России 1,400 балла.
Португалия: «Бенфика» проиграла ЦСКА (0:2), «Спортинг» переиграл «Олимпиакос» (3:1), «Порту» сыграл вничью с «Бешикташем» (1:1), «Витория Гимарайнш» крупно проиграл «Ред Булл Зальцбург» (0:3), а «Брага» одолела «Хоффенхайм» (3:1). Клубы принесли своей ассоциации 0,833 балла.
Франция: «ПСЖ» разгромил «Селтик» (7:1), «Монако» крупно проиграл «РБ Лейпциг» (1:4), «Марсель» сыграл вничью с «Коньяпором» (1:1), «Ницца» выиграла у «Зюльте-Варегема» (3:1), а «Лион» крупно обыграл «Аполлон» (4:0). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 1,167 балла больше.
Рейтинг ассоциаций УЕФА
1. Испания — 97,141
2. Англия — 70,176
3. Италия — 68,749
4. Германия — 66,998
5. Франция — 52,248
6. Россия — 49,382
7. Португалия — 44,082
8. Украина — 38,333