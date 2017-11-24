Ригони и Фарфан признаны лучшими игроками матчей «Зенита» и «Локомотива» в ЛЕ

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, забивший один из голов команды из Санкт-Петербурга в матче с «Вардаром» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы, признан лучшим игроком этого противостояния. Аргентинец отличился незадолго до окончания первого тайма.



Что касается встречи «Локомотива» и «Копенгагена», лучшим игроком этого матча стал атакующий полузащитник московского клуба Джефферсон Фарфан, который отметился дублем к 51-й минуте и помог «железнодорожникам» добиться победы со счётом 2:1.

Фарфан вернулся, чтобы разрывать. «Локомотив» близок к выходу в плей-офф Датчане забили самый красивый мяч, но за это очки не добавляются.