«ПСЖ» ответил Кантона, назвавшему клуб маленьким

«ПСЖ» отреагировал на мнение бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Эрика Кантона, который в своём интервью назвал парижский гранд маленьким клубом без истории. В своём ответе представители клуба использовали ставшую знаменитой фразу самого Кантона. Она была произнесена в январе 1995 года, когда футболист, ударив ногой оскорблявшего его фаната на трибуне, получил длительную дисквалификацию.



«Когда чайки летят за траулером, они думают, что сардины будут выброшены в море», — сообщение с цитатой опубликовано в клубном «твиттере» парижан.

Кантона назвал «ПСЖ» маленьким клубом