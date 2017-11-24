Фарфан претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан, оформивший дубль и ставший лучшим игроком встречи москвичей с «Копенгагеном» (2:1), включён в список соискателей награды лучшему футболисту пятого тура группового этапа Лиги Европы.



Голосование по выбору лучшего игрока недели открыто на официальном сайте УЕФА. На эту награду претендуют также Марио Балотелли («Ницца»), Йозеф Гушбауэр («Славия»), Андре Силва («Милан»), Брайан Кристанте («Аталанта»), Ариц Адурис («Атлетик»), Седрик Бакамбу («Вильярреал») и Набиль Фекир («Лион»).

Ригони и Фарфан признаны лучшими игроками матчей «Зенита» и «Локомотива» в ЛЕ