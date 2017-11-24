Дубль Фарфана обеспечил победу «Локомотиву» над «Копенгагеном» — видеообзор игры

«Локомотив» нанёс поражение «Копенгагену» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Игра в Москве завершилась со счётом 2:1, в составе «железнодорожников» дубль оформил перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, а за датскую команду гол забил словенец Беньямин Вербич.



Благодаря этому успеху «Локомотив» вышел на второе место в группе F, набрав восемь очков, лидирует в квартете «Шериф», располагая 9 очками.



Видеообзор матча Лиги Европы в столице России можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.