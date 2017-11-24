Вернидуб: игрок «Эстерсунда» с центра поля прошёл как нож сквозь масло

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб подверг критике игру луганской команды в обороне в матче с «Эстерсундом» в Швеции в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Несмотря на поражение со счётом 0:2, луганчане сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.



«Эстерсунд» победил по делу. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Второй гол даже не хочу комментировать. Человек с центра поля прошёл как нож сквозь масло.



Нужно понимать, что если будем так играть, то ничего не добьёмся — ни в Лиге Европы, ни в чемпионате Украины», — подчеркнул после матча специалист в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

«Эстерсунд» обыграл «Зарю» и вышел в плей-офф Лиги Европы