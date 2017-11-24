Хавбек «Динамо» К: нельзя играть отрезками: 10 минут играем, 10 — полный провал

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Морозюк прокомментировал поражение от «Скендербеу» (2:3) в пятом туре Лиги Европы.



«Чтобы увезти положительный результат, не хватило, в первую очередь, двух голов. Нельзя играть отрезками: десять минут играем, создаём моменты, десять минут — полный провал. Должна быть целостная игра на протяжении 90 минут, только в таком случае мы сможем одерживать победы.



Не могу сказать, что мы выходили на игру без настроения, но провалили десять минут в дебюте игры, расслабились после забитого мяча, затем провалили начало второго тайма. Начинаем играть только после того, как пропускаем», — приводит слова Морозюка пресс-служба «Динамо».

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