Олич: стану послом бренда «Баварии»

Бывший нападающий ЦСКА и мюнхенской «Баварии» Ивица Олич готовится к новому роду деятельности. Хорват станет послом бренда немецкого гранда.

«Я стану послом бренда «Баварии». Буду ездить в Китай и США и рекламировать там клуб. Естественно, только в той мере, в какой будет возможно совмещать этот род деятельности с моей работой на посту помощника главного тренера сборной Хорватии», — приводит слова Олича 24 sata.

Олич защищал цвета «Баварии» с 2009 по 2012 год. Ранее он отметил, что работа в сборной Хорватии — большая честь для него.

Экс-игрок ЦСКА Олич вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии