Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Хаби Алонсо считает, что «Реал» не потерял шансов на победу в Примере

Футбол

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо считает, что команда не потеряла шансов на завоевание титула чемпиона страны. По итогам 12 туров чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана набрали 24 очка и уступают «Барселоне» и «Валенсии» 10 и 6 очков соответственно.

«За короткий промежуток времени может многое измениться. Нужно верить в команду, поскольку «Реал» очень силён. А «Барселона» может потерять очки в матчах с «Валенсией» и на «Сантьяго Бернабеу». Да, отставание от «Барселоны» достаточно велико, однако ситуация может измениться в любой момент», — приводит слова Алонсо Marca.

Роналду: «Реал» показал потрясающий футбол
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент