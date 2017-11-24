Хаби Алонсо считает, что «Реал» не потерял шансов на победу в Примере

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо считает, что команда не потеряла шансов на завоевание титула чемпиона страны. По итогам 12 туров чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана набрали 24 очка и уступают «Барселоне» и «Валенсии» 10 и 6 очков соответственно.

«За короткий промежуток времени может многое измениться. Нужно верить в команду, поскольку «Реал» очень силён. А «Барселона» может потерять очки в матчах с «Валенсией» и на «Сантьяго Бернабеу». Да, отставание от «Барселоны» достаточно велико, однако ситуация может измениться в любой момент», — приводит слова Алонсо Marca.