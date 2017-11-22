Роналду: «Реал» показал потрясающий футбол, работа была выполнена

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0) поделился своим впечатлениями от игры. В матче на Кипре Роналду оформил дубль, отличившись на 49-й и 54-й минутах.

«Это был очень важный матч. Мы знали перед игрой, что нам нужно выиграть, чтобы выйти в следующий раунд. Мы играли очень хорошо, забили шесть мячей, и команда показала потрясающий футбол. Мы очень счастливы. Работа была выполнена», — цитирует португальца официальный сайт УЕФА.