Д. Суарес: думаю, Месси ещё долго будет играть в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес считает, что нападающий Лионель Месси не сменит клубную прописку по окончании нынешнего сезона. В последнее время СМИ неоднократно поднимали этот вопрос.

«Когда Месси не играет, это удивляет всех. Но «Барселона» показала отличную игру в матче с «Ювентусом». Сыграли очень достойно в первом тайме без Лео. В составе нашей команды выступают игроки очень высокого уровня. Что же касается продления его контракта, то на следующей тренировке он будет тренироваться с нами, а в воскресенье сыграет за нашу команду. Думаю, Месси ещё долго будет играть в «Барселоне», — цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намерен предложить футболисту сборной Аргентины контракт на всю жизнь. Кроме того, СМИ распространили информацию, что Месси продлил соглашение с сине-гранатовыми до лета 2021 года, притом что клуб официально об этом не заявлял.