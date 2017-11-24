Кобелев: Дзюба не забивает? Вспомните, как не так давно писали про Кокорина

Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев после домашнего матча петербургского клуба с «Вардаром» (2:1) в 5-м туре Лиги Европы ответил на вопрос, может ли сказаться на нападающем Артёме Дзюбе то, что он не смог реализовать 11-метровый удар.

«Ну а кто его знает, у него самого надо спросить об этом (смеётся). Да, Дзюба много не играл, но, я думаю, у каждого футболиста есть полосы, когда ну просто не идёт мяч в ворота — и всё! Помните, в каких тонах не так давно писали про Кокорина? А как Александр стал забивать, так сразу СМИ начали возносить его до небес. Не надо заострять на Дзюбе особое внимание. Он игрок основного состава, в любом случае Артём будет забивать и приносить питерской команде пользу», — цитирует Кобелева «Спорт уик-энд».