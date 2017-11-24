Довбня — «Локо»: в Хабаровске медведи не ходят, приезжайте, поиграем в футбол

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня оставил сообщение «Локомотиву», с которым хабаровчанам предстоит сыграть в матче 18-го тура РФПЛ. В преддверии этой игры активно обсуждается тема возможного переноса встречи из-за низкой температуры.

«Читая всю информацию, которая появляется в Интернете, хочу сказать, чтобы приезжали к нам в Хабаровск. У нас не так страшно, как вы думаете, медведи не ходят. Приезжайте, поиграем в футбол», — сказал Довбня в беседе с пресс-службой клуба.

Матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» состоится 27 ноября. Начало – в 12:00 мск.