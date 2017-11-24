Геркус: проведение матча в Хабаровске в -15° находится за гранью здравого смысла

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о проведении гостевого матча 18-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» в -15 градусов. Встреча должна состояться 27 ноября.



«Как можно спокойно относиться к тому, что футболисты будут играть в условиях, близких к экстремальным? Риск получить травму возрастает, но мы понимаем, что полетим Хабаровск и будем играть. Понимаете, в регламенте нет никакой чёткой нормы, но есть здравый смысл, и мы считаем, что это уже немножко за его гранью.



При обсуждении календаря на следующий сезон обратим на это внимание, чтобы такого больше не повторялось. При составлении нынешнего календаря мы указывали на этот момент, как и ещё другой клуб. „Локомотив“ не голосовал за эту версию календаря», — приводит слова Геркуса ТАСС.

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