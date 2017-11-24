И.о. главного тренера «Эвертона»: хочется думать, что игроки меня «сливают»

Исполняющий обязанности главного тренера «Эвертона» Дэвид Ансворт после домашнего поражения от «Аталанты» (1:5) в 5-м туре Лиги Европы с иронией отреагировал на неудачу своей команды.

«Надеюсь, что футболисты не расслаблены из-за того, что я только исполняющий обязанности главного тренера. Хочется думать, что каждый игрок просто «сливает» меня, иначе их не должно быть в этом великом клубе. Игроки должны знать, что в такой команде они должны показывать стопроцентную самоотдачу и желание. Но только сами футболисты знают правду», — цитирует Ансворта Liverpool Echo.