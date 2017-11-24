Бэйл вернулся в общую группу «Реала» в преддверии матча с «Малагой»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл восстановился после травмы и вернулся к работе в общей группе. 24 ноября мадридцы провели предыгровую тренировку, и валлиец работал наравне со всеми. Об этом сообщает Marca.

Накануне стало известно, что в общей группе работает и вратарь Кейлор Навас. А вот полузащитник Марко Асенсио по-прежнему вне игры.

Матч «Реал» — «Малага» состоится 25 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 18:15 мск. Гарет Бэйл последний раз выходил на поле в матчах Ла Лиги 20 сентября, в 5-м туре Ла Лиги с «Бетисом» (0:1).