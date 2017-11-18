«МЮ» следующим летом намерен приобрести Бэйла, несмотря на его травматичность

«Манчестер Юнайтед» следующим летом хочет приобрести нападающего «Реала» Гарета Бэйла, сообщает The Guardian.

Источник отмечает, что английский клуб не беспокоит повышенная травматичность валлийского форварда, который пропустил 40 из 60 последних матчей «Реала».

В стане манкунианцев полагают, что сумеют улучшить его состояние и вернуть на тот уровень игры, который он демонстрировал в «Тоттенхэм Хотспур».

С тех пор как Бэйл в 2013 году пополнил ряды испанского гранда за £ 85 млн, он получил 19 травм. В данный момент форвард также находится в лазарете.

Отметим, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пытался приобрести 28-летнего Бэйла и раньше.