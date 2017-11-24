Эмери: Неймар и Кавани могут стать лучшими в мире, они нужны друг другу

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери в преддверии матча 14-го тура чемпионата Франции с «Монако» поделился ожиданиями, а также рассказал о важности таких игроков, как Неймар и Эдинсон Кавани.

«Это два игрока, у которых есть возможность стать лучшими в мире. Они умны и знают, что нужны друг другу и товарищам по команде. Для меня важно заставить их играть вместе.

Что касается «Монако», то у них столько же очков, как и в прошлом сезоне. Может быть, мы лучше, но «Монако» хорошо играет дома и много забивает. Исторически это сложные матчи. Мы выиграли только одну из последних семи очных встреч.

Жардим хорошо знает нашу команду, он умный тренер, который подготовит своих подопечных. Это будет хороший матч. Игра также важна для Мбаппе, только играть ему предстоит уже в футболке «ПСЖ», — цитирует Эмери RMC.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится 26 ноября. Начало – в 23:00 мск.