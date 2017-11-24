Эззатоллахи: футболист должен быть готов играть при любой погоде и на любом поле

Полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи прокомментировал победу команды над московским «Динамо» (2:1).



«В целом мы начали игру хорошо, несмотря на то что нам противостояла хорошо организованная команда. В первом тайме „Амкар“ имел возможности забить, но, к сожалению, не получилось ни у меня, ни у Гола. Во втором тайме внесли коррективы, забили гол, продолжили прессинговать. Несмотря на то что пропустили, сумели забить ещё. Удовлетворены игрой и надеемся, что сможем показать хороший результат в следующем матче в Уфе. Ты должен быть готов играть при любой погоде, на любом поле, при любых условиях и показывать всё, на что способен. Именно этим и будем заниматься. Надеемся, победим», — сказал иранский хавбек после матча.

«Амкар» — «Динамо» — 2:1. Видеообзор матча