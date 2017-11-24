Коноплянка: ради тренера Тедеско «Шальке» зажжёт в дерби с «Боруссией» Д

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в преддверии рурского дерби с дортмундской «Боруссией» (25 ноября) рассказал о работе под руководством главного тренера «кобальтовых» Доменико Тедеско.



«Уже давно не чувствовал себя так хорошо. Тедеско – отличный тренер, он относится ко всем одинаково. Он помог мне стать лучше, потому что разбирал каждую ситуацию, в которой я действовал как-то неправильно.

Тедеско – один из лучших тренеров, которые были в моей карьере. Ради него мы зажжем в дерби с «Боруссией». Это особенная игра для фанатов и для клуба», – сказал Коноплянка в интервью Bild.