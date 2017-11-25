Умер самый успешный президент «Валенсии» последнего времени

Бывший президент «Валенсии» Хайме Орти, в период работы которого клуб добился самых больших успехов за последнее время, скончался в возрасте 70 лет.
Несколько месяцев назад Орти был поставлен диагноз рак лёгких и в пятницу, 24 ноября, он ушёл из жизни.
«Валенсия» хочет публично выразить глубочайшие соболезнования в связи со смертью бывшего президента клуба Хайме Орти", — говорится в заявлении испанского клуба.
Орти занимал пост президента «Валенсии» с июля 2001 по октябрь 2004 года. За это время «летучие мыши» дважды выиграли чемпионат Испании, брали Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.
Как отмечает Marca, Орти запомнился как президент, который всегда был близок с болельщиками, коллегами и журналистами.
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