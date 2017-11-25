«Вест Хэм» и «Лестер» не сумели выявить победителя

«Вест Хэм Юнайтед» и «Лестер Сити» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 1:1.

Уже в дебюте игры Марк Олбрайтон вывел гостей вперёд, однако в концовке первого тайма Шейку Куйяте сравнял счёт. Больше голов команды не забивали.

«Вест Хэм» (10 баллов) набрал первое очко под руководством главного тренера Дэвида Мойеса и располагается на 18-м месте в таблице. «Лестер» имеет в своём активе 14 очков и занимает 11-ю позицию.