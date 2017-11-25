Бабаев: ЦСКА не сдаётся раньше времени, постараемся дать бой «МЮ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от перспектив «армейцев» в борьбе за выход из группы в Лиге чемпионов. Перед заключительным туром москвичи имеют одинаковое количество очков с «Базелем». Команда Виктора Гончаренко завершит групповой этап гостевым матчем с «Манчестер Юнайтед» 5 декабря.



«Настроение хорошее, конечно. Добились отличного результата абсолютно по делу. Расстроили потери Щенникова, Алексея Березуцкого и Миланова. Ну и то, что потеряли двух игроков (Натхо и Вернблума — Прим. «Чемпионата») из-за перебора карточек на матч с «Манчестером». В любом случае, постараемся дать бой.



Гончаренко удаётся сбалансированно подпускать молодёжь к основе, нет провалов. Ребята выдерживают определённый уровень — психологический и физический. Мы достаточно давно не выходили в евровесну. Считаю, уже можно считать выступление ЦСКА достаточно удачным. Мы провели девять матчей в Лиге чемпионов, одержав семь побед и набрали 14 очков в рейтинг УЕФА. Поднялись в клубной таблице коэффициентов УЕФА. Аппетит приходит во время еды. ЦСКА не смирился с третьим местом в группе, мы не сдаёмся раньше времени.



Футболисты устали, надо отдать им должное. Был сложный перелёт в Хабаровск. Тем не менее, команде по силам взять максимальное количество очков в оставшихся трёх матчах. Есть ребята, которые могут достойно заменить травмированных. Не вижу никаких оснований для паники», — приводит слова Бабаева «Спорт FM».



«С ЦСКА нам не нужна даже ничья». Как Моуринью играется с соперниками «Армейцы» тоже рискуют попасть в ловушку Особенного.