Мкртычев: отстоять игру с «Локо» в Хабаровске было принципиальным моментом

Председатель попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев в преддверии матча 18-го тура РФПЛ с «Локомотивом» отметил, что отстоять проведение игры в Хабаровске было принципиальным моментом. Об этом Мкртычев написал на своей странице в «Твиттере».

«СКА-Хабаровск» встретится с «Локомотивом» на домашнем стадионе. Много было разговоров о погодных условиях, но губернатору края удалось отстоять игру именно в Хабаровске, для нас это принципиальный момент. Мы сделаем всё, чтобы игрокам и болельщикам было комфортно», — говорится в сообщении.

Матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» состоится 27 ноября. Начало – в 12:00 мск.