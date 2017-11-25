Марадона добивается ареста собственной дочери

Адвокат Матиас Морла, который представляет интересы бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны, сообщил о намерении клиента добиться ареста одной из его собственных дочерей.

В октябре появилась информация, что Марадона собирается подать в суд на двух своих дочерей Далму и Джанинну, которые якобы выкрали с его банковского счёта £ 1,45 млн (около € 1,61 млн) и перевели деньги в уругвайский банк. Диего считает, что за действиями дочерей может стоять его бывшая супруга — Клаудия Вильяфане. В 2015 году Диего, по данным британских СМИ, уже обвинял бывшую жену в хищении с его банковского счёта £ 6,8 млн (около € 7,5 млн).

«В Уругвае у нас появились доказательства того, что Джанинна проводила операции с банковским счётом. Мы собираемся добиться её ареста», — приводит слова адвоката UOL.

«Могу только поблагодарить отца за то, что я являюсь той, кем являюсь», — прокомментировала Джанинна новость о своём возможном аресте в «Твиттере».

Отметим, что Джанинна является бывшей девушкой нападающего сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Посмотреть фотографию Диего Марадоны с Джанинной и Далмой (на фото: слева и справа соответственно) можно в «твиттере» Sun Sport.