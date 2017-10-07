Марадона может подать в суд на дочерей

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона собирается подать в суд на дочерей, сообщает The Sun.
По информации издания, дочери футболиста, 30-летняя Далма и 28-летняя Джанинна, выкрали с его банковского счёта £ 1,45 млн (около € 1,61 млн) и перевели деньги в уругвайский банк. 56-летний Марадона якобы считает, что за действиями дочерей может стоять его бывшая супруга — Клаудия Вильяфане. В 2015 году Диего, по данным британских СМИ, уже обвинял бывшую жену в хищении с его банковского счёта £ 6,8 млн (около € 7,5 млн).
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