Хавбек «СКА-Хабаровск»: говоря о погоде, «Локо» пытался создать давление на нас

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Николай Калинский поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ с «Локомотивом», а также ответил на вопрос о том, почему лидер чемпионата так много говорил о погоде и климате в Хабаровском крае накануне игры.

«Локо» пытался создать давление на нас, надеясь, что сможет получить какие-то дивиденды из этой ситуации. В прошлом году «Томь» в концовке первой половины сезона перенесла игру в Москву из Томска. Теперь «Локомотиву лететь дальше — уже не в Восточную Сибирь, а на Дальний Восток.

Наш ближайший соперник хотел получить для себя максимально комфортные условия проведения матча. Мы хотим играть дома, при своих зрителях. Команда очень признательна людям, которые приходят на трибуны и поддерживают СКА. Они наши помощники. Если стадион полон, играть проще. Тем более, с сильными командами. Такими как «Локомотив». У московского клуба в этой истории своя правда и позиция. Я играю ради болельщиков Хабаровска, но не вправе осуждать свой родной клуб.

Если говорить о козырях «СКА-Хабаровск», то это самоотдача, мотивация и болельщики. Это последний футбольный матч в этом году, в Хабаровск приезжает лидер чемпионата. Нам нужна энергия трибун. Команда надеется, что город, его люди нас поддержат на стадионе», — цитирует Калинского пресс-служба клуба.

Матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» состоится 27 ноября. Начало – в 12:00 мск.