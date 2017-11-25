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Клопп: возможно, Конте забыл, что у «Челси» был лучший график на Рождество

Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно жалоб наставника «Челси» Антонио Конте по поводу календаря. Итальянец выразил недовольство тем, что его команда проведёт гостевой матч с «Ливерпулем» в 13-м туре АПЛ всего через три дня после выездной игры с «Карабахом» (4:0) в Лиге чемпионов.

«Я хорошо понимаю, о чём говорил Антонио, я слышал об этом, но, возможно, он забыл, что в прошлом году у них был лучший график на Рождество. Все играли каждые два дня, а у них было 12 дней, чтобы сыграть три матча. Такая же ситуация и в этом году, и я не знаю, как объяснит это Премьер-лига. Сейчас у них на день меньше.

Восстановление очень важно для команды, и он прав, но это не окажет влияния на матч. Может быть, повлияет на следующий. Они уже вернулись, прилетели в Лондон, и у них есть два дня на восстановление, и это нормальная ситуация. Три дня — не проблема, два дня — большая проблема, но очевидно, что никто не хочет об этом слышать», — цитирует Клоппа The Telegraph.

Конте: один день на подготовку к матчу с «Ливерпулем» — это неправильно
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