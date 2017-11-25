Клопп: возможно, Конте забыл, что у «Челси» был лучший график на Рождество

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно жалоб наставника «Челси» Антонио Конте по поводу календаря. Итальянец выразил недовольство тем, что его команда проведёт гостевой матч с «Ливерпулем» в 13-м туре АПЛ всего через три дня после выездной игры с «Карабахом» (4:0) в Лиге чемпионов.

«Я хорошо понимаю, о чём говорил Антонио, я слышал об этом, но, возможно, он забыл, что в прошлом году у них был лучший график на Рождество. Все играли каждые два дня, а у них было 12 дней, чтобы сыграть три матча. Такая же ситуация и в этом году, и я не знаю, как объяснит это Премьер-лига. Сейчас у них на день меньше.



Восстановление очень важно для команды, и он прав, но это не окажет влияния на матч. Может быть, повлияет на следующий. Они уже вернулись, прилетели в Лондон, и у них есть два дня на восстановление, и это нормальная ситуация. Три дня — не проблема, два дня — большая проблема, но очевидно, что никто не хочет об этом слышать», — цитирует Клоппа The Telegraph.