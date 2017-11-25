«Урава Ред Даймондс» выиграл Лигу чемпионов АФК и выступит на клубном ЧМ

В ответном матче азиатской Лиги чемпионов японская «Урава Ред Даймондс» обыграла саудовский «Аль-Хиляль».

Встреча, прошедшая в Сайтаме, завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил Рафаэл Силва.

За 10 минут до гола «Аль-Хиляль» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Салем Аль-Доссари.

В первой игре между этими командами, состоявшейся в Эр-Рияде 18 ноября, была зафиксирована ничья — 1:1.

Таким образом, «Урава Ред Даймондс» стал победителем Лиги чемпионов АФК, выиграв турнир во второй раз в истории. Впервые это произошло в 2007 году.

«Урава Ред Даймондс» получил право участвовать в клубном чемпионате мира, который пройдёт в ОАЭ в декабре. Своё участие в этом турнире также обеспечили себе мадридский «Реал», «Пачука» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Джазира» (ОАЭ) и «Видад» (Марокко). Вскоре определится клуб, который представит на турнире Южную Америку.

Посмотреть гол можно на канале The AFC Hub в YouTube.

