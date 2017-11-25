Тихонов: все выходят на матчи с «Крыльями» с удвоенной и даже утроенной энергией

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал домашнюю ничью с «Шинником» (3:3) в матче 25-го тура Футбольной национальной лиги. Самарская команда вела в счёте 3:0 к 37-й минуте встречи, однако в оставшееся время упустила победу.

«Мы очень рано успокоились. Плюс «Шинник» во втором тайме раскрепостился и стал играть в футбол. Все команды на нас выходят с удвоенной и даже утроенной энергией. Нам всегда приходится тяжело. Но если мы будем играть так, как это было в первом тайме, то никакие силы нам не помешают. А так играть, как мы во втором тайме, нельзя», — цитирует Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов».