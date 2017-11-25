«Тамбов» обыграл «Факел», «Кубань» одолела «Сибирь»

«Тамбов» одержал победу над «Факелом» в матче 25-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Тамбова» отметились Андрей Мурнин и Олег Чернышов. За «Факел» забил Дмитрий Мичуренков.

В параллельном матче 25-го тура «Кубань» на своём поле одолела «Сибирь» — 1:0. Единственный гол на второй минуте встречи забил украинский полузащитник Алексей Гай, реализовавший пенальти.

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