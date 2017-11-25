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«Тамбов» обыграл «Факел», «Кубань» одолела «Сибирь»

Футбол

«Тамбов» одержал победу над «Факелом» в матче 25-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Тамбова» отметились Андрей Мурнин и Олег Чернышов. За «Факел» забил Дмитрий Мичуренков.

В параллельном матче 25-го тура «Кубань» на своём поле одолела «Сибирь» — 1:0. Единственный гол на второй минуте встречи забил украинский полузащитник Алексей Гай, реализовавший пенальти.

Турнирную таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
25 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
1 : 2
Тамбов
Тамбов
0:1 – Мурнин – 4, 1:1 – Мичуренков – 28, 1:2 – Чернышов – 57
ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
25 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
1 : 0
Сибирь
Новосибирск
1:0 – Гай – 2 (пен)
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