«Шальке» — вторая команда в истории Бундеслиги, отыгравшаяся со счёта 0:4

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде местная «Боруссия» и «Шальке» сыграли вничью со счётом 4:4.

При этом команда из Гельзенкирхена в середине второго тайма проигрывала — 0:4, но затем сумела забить четыре мяча.

«Шальке» — вторая команда в истории Бундеслиги, которая отыгралась со счёта 0:4. Первой была «Бавария» в 1976 году. Мюнхенцы выиграли со счётом 6:5, уступая по ходу матча — 0:4.