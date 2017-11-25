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«Боруссия» Д упустила победу над «Шальке», ведя после первого тайма — 4:0

Футбол

«Боруссия» в рурском дерби в рамках 13-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с «Шальке». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:4.

Уже к 25-й минуте «Боруссия» вела с разницей в четыре мяча — отличились Пьер-Эмерик Обамейянг, Марио Гётце, Рафаэль Геррейро и Бенжамен Стамбули, который забил в собственные ворота. В середине второго тайма «Шальке» отыграл два гола усилиями Гвидо Бургшталлера и Амина Арита. На 72-й минуте дортмундцы остались вдесятером из-за удаления Обамейянга. За пару минут до конца основного времени Даниэль Калиджиури сделал преимущество хозяев минимальным, а в добавленное арбитром время Налдо сравнял счёт.

В других матчах тура «РБ Лейпциг» переиграл «Вердер» (2:0), «Байер» победил «Айнтрахт» (1:0), «Вольфсбург» проиграл «Аугсбургу» (1:2), а «Майнц» уступил «Фрайбургу» (1:2).

Турнирную таблицу Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
4 : 4
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 – Обамейянг – 12, 2:0 – Стамбули – 18 (автогол), 3:0 – Гётце – 20, 4:0 – Геррейро – 25, 4:1 – Бургшталлер – 61, 4:2 – Арит – 65, 4:3 – Калиджиури – 86, 4:4 – Налдо – 90+4
Удаления: Обамейянг, 72 – нет
Германия - Бундеслига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
2 : 0
Вердер
Бремен
1:0 – Кейта – 34, 2:0 – Бернардо – 87
Германия - Бундеслига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 – Фолланд – 76
Германия - Бундеслига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
2 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 – Дидави – 40, 1:1 – Грегорич – 51, 2:1 – Финнбогасон – 78
Удаления: нет – Арнольд, 11
Германия - Бундеслига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
2 : 1
Майнц
Майнц
1:0 – Петерсен – 51, 2:0 – Кат – 90+1, 2:1 – Берггрен – 90+2
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