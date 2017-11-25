«Боруссия» Д упустила победу над «Шальке», ведя после первого тайма — 4:0

«Боруссия» в рурском дерби в рамках 13-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с «Шальке». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:4.

Уже к 25-й минуте «Боруссия» вела с разницей в четыре мяча — отличились Пьер-Эмерик Обамейянг, Марио Гётце, Рафаэль Геррейро и Бенжамен Стамбули, который забил в собственные ворота. В середине второго тайма «Шальке» отыграл два гола усилиями Гвидо Бургшталлера и Амина Арита. На 72-й минуте дортмундцы остались вдесятером из-за удаления Обамейянга. За пару минут до конца основного времени Даниэль Калиджиури сделал преимущество хозяев минимальным, а в добавленное арбитром время Налдо сравнял счёт.

В других матчах тура «РБ Лейпциг» переиграл «Вердер» (2:0), «Байер» победил «Айнтрахт» (1:0), «Вольфсбург» проиграл «Аугсбургу» (1:2), а «Майнц» уступил «Фрайбургу» (1:2).

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