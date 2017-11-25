Божович: «Арсенал» ожидал, что Марков выйдет в стартовом составе «Тосно»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович выступил на пресс-конференции после матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно».

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась поражением «Арсенала» — 2:3. Хет-трик в составе «Тосно» оформил Евгений Марков, вышедший на замену во втором тайме.

«Для болельщиков игра получилась хорошая, они увидели пять голов и много моментов. „Тосно“ начал лучше, но мы забили первыми, Григалава мог удвоить счёт. Тогда бы мы могли решить вопрос об исходе матча. Второй тайм начали плохо, но потом снова вели. При счёте 2:1 мог забивать Джорджевич, но не реализовал этот момент.



Мы ожидали, что Марков выйдет в основном составе. Он молодец, что забил три мяча. Но это футбол, тем он и интересен», — цитирует Божовича официальный сайт «Тосно».