Прямая видеотрансляция матча «Леванте» — «Атлетико»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 13-го тура испанской Примеры «Леванте» — «Атлетико». Встреча состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.



В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Леванте» располагается на 13-й строчке, отставая от идущего на четвёртом месте «Атлетико» на девять очков.



Трансляция матча «Леванте» — «Атлетико» начнётся в 22:45 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».