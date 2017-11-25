Семак: «Уфе» в концовке немножко не повезло, не хватило реализации

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«В первом тайме сыграли ниже своих возможностей в атакующей фазе. Обидно, что в концовке пропустили со стандарта. Во втором тайме ошиблись. Естественно, после 0:2 было тяжело вернуться, хотя моменты были, смогли забить и могли свести матч к ничьей. В концовке немножко не повезло, не хватило реализации. Моменты были хорошие. К сожалению, очков не набрали. Будем идти дальше, будем работать», — сказал Семак.