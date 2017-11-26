«Атлетико» разгромил «Леванте» — 5:0, Гамейро и Гризманн оформили по дублю

«Атлетико» разгромил «Леванте» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Уже на 5-й минуте защитник «Леванте» Робер забил в собственные ворота, а на 29-й минуте Кевин Гамейро удвоил преимущество мадридцев. Во втором тайме Гамейро оформил дубль, ещё два гола забил его соотечественник Антуан Гризманн.

«Атлетико» набрал 27 очков и вышел на третье место в турнирной таблице Примеры, обойдя «Реал», у которого столько же баллов, но худшая разница забитых и пропущенных голов. «Леванте» (15) — 13-й.